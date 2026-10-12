Kaithal News: ट्रैक्टर-ट्राॅली की टक्कर से बाइक सवार स्कूल क्लर्क घायल

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पुलिस को दी शिकायत में नसीब सिंह ने बताया कि 6 अक्तूबर को वह अपनी फसल की बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए बाइक पर ढांड अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय गए थे। काम पूरा होने के बाद वह अपने गांव लौट रहे थे। जब वे एफसीआई गोदाम के पास पहुंचे तो एक खाली जगह से ट्रैक्टर-ट्राॅली चालक लापरवाही से वाहन चलाता हुआ आया और उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए। राहगीरों ने उन्हें निजी वाहन से कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में पहुंचाया। हादसे में उनकी बाईं टांग और पेट में चोटें आई हैं।डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि ढांड थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(ए) और 281 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी है।