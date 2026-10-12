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Kaithal News: चिल्ड्रन पार्क में लगाए गए पौधे, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Mon, 12 Oct 2026 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:22 PM IST
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Saplings planted in the children's park; pledge taken for environmental conservation.
चिल्ड्रन पार्क में पौधे लगाते सदस्य। विज्ञ​प्ति
कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत चिल्ड्रन पार्क में पर्यावरण संरक्षण व हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद कार्यालय से अधिकारी के साथ-साथ बलदेव लोट शामिल हुए। कलायत वार्ड नंबर 8 अग्रसेन पार्क में पौधरोपण किया गया जिसमें राममेहर शर्मा व नवाब सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पेड़-पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। वे पर्यावरण को स्वच्छ रखने, वायु प्रदूषण कम करने और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने लगाए गए पौधों की देखभाल करने और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया।
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