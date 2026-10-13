Kaithal News: बास्केटबॉल के पुरुष और महिला वर्ग में आरकेएसडी कॉलेज की जीत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:23 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:23 PM IST
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कैथल। आरकेएसडी कॉलेज कैथल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष व महिला चैंपियनशिप के मुकाबले आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आरकेएसडी कॉलेज की टीमों ने जीत दर्ज की। मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए खेल प्रतिभा का परिचय दिया। अब बुधवार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता के आगामी मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।
आरकेएसडी कॉलेज एवं प्रबंधन समिति के प्रधान अश्विनी शोरेवाला ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों और आयोजकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे गुण विकसित होते हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के निदेशक एवं अधिवक्ता नवनीत गोयल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल और विभागाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता के आयोजक डॉ. गुरदीप भोला ने भी आयोजन को विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होने से विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं।
पुरुष वर्ग में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूटीडी (यूटीसी) और बीपीआर के बीच मुकाबला हुआ। वहीं महिला वर्ग में मेजबान आरकेएसडी कॉलेज कैथल की टीम का सामना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की यूटीडी टीम से हुआ। आयोजकों के अनुसार दोनों वर्गों में आरकेएसडी कॉलेज विजेता रहा। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अन्य महाविद्यालयों की टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला।
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विजेता खिलाड़ियों की सूची
बालक वर्ग :
अभिनव चहल, योगेश कुमार, पारुल, युवराज, प्रिंस, अमित कुमार, शिव, आर्यन, आदित्य, साहिल, वंशदीप व
वरदान शामिल हैं।
बालिका वर्ग:
स्वाति, स्नेहा, अन्नू, तन्नू, अनु, आशा, रिचा रानी, सलोनी, खुशी, हिमांशी, इशु रानी व भूमिका शामिल हैं।
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आरकेएसडी कॉलेज एवं प्रबंधन समिति के प्रधान अश्विनी शोरेवाला ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों और आयोजकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे गुण विकसित होते हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के निदेशक एवं अधिवक्ता नवनीत गोयल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल और विभागाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता के आयोजक डॉ. गुरदीप भोला ने भी आयोजन को विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होने से विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं।
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पुरुष वर्ग में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूटीडी (यूटीसी) और बीपीआर के बीच मुकाबला हुआ। वहीं महिला वर्ग में मेजबान आरकेएसडी कॉलेज कैथल की टीम का सामना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की यूटीडी टीम से हुआ। आयोजकों के अनुसार दोनों वर्गों में आरकेएसडी कॉलेज विजेता रहा। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अन्य महाविद्यालयों की टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला।
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विजेता खिलाड़ियों की सूची
बालक वर्ग :
अभिनव चहल, योगेश कुमार, पारुल, युवराज, प्रिंस, अमित कुमार, शिव, आर्यन, आदित्य, साहिल, वंशदीप व
वरदान शामिल हैं।
बालिका वर्ग:
स्वाति, स्नेहा, अन्नू, तन्नू, अनु, आशा, रिचा रानी, सलोनी, खुशी, हिमांशी, इशु रानी व भूमिका शामिल हैं।