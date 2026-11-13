Kaithal News: 20 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं भेजी गई मुख्यालय

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निदेशालय पहले ही इस संबंध में दो बार निर्देश जारी कर चुका था और 27 अक्तूबर को रिमाइंडर पत्र भेजकर इसे अंतिम चेतावनी के तौर पर लिया था। इसके बावजूद आदेशों पर अमल नहीं हो पाया। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 28 चिह्नित स्कूलों की जांच कर बिना मान्यता संचालित मिलने पर तत्काल बंद करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय तक नहीं पहुंची।तीन बार निर्देश, नहीं हुई कार्रवाईमौलिक शिक्षा निदेशालय पंचकूला ने चार अगस्त और 20 अगस्त को गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद निदेशालय ने 27 अक्तूबर को रिमाइंडर जारी कर दो नवंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। पत्र में स्कूलों को तत्काल बंद करवाने के निर्देश दिए गए थे। आदेशों की प्रति प्रदेश के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी भेजी गई थी। विभाग की ओर से अब तक यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच में 28 में से कितने स्कूल संचालित मिले और कितनों को बंद करवाया गया। रिपोर्ट नहीं भेजे जाने से कार्रवाई की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाई है।जिले में 28 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चिह्नित किए गए हैं। इनमें से कुछ स्कूल बंद हो चुके हैं और जो चल रहे थे उन पर कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन त्योहारों और अन्य विभागीय व्यस्तताओं के चलते रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी। जल्द ही स्कूलों की जांच करवाकर जो बिना मान्यता संचालित मिलेंगे, उन्हें बंद करवाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी जाएगी। - प्रमोद कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल