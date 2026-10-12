Kaithal News: ग्यारह रुद्री मंदिर में रामलीला शुरू

विज्ञापन



विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐसे आयोजनों से बच्चों और युवाओं को भगवान श्रीराम के आदर्शों, जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए, ताकि नई पीढ़ी में अच्छे संस्कार, नैतिकता और धर्म के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो सके। कार्यक्रम में क्लब के संरक्षक बलकिशन सैनी, प्रधान राजकुमार गोयल, संचालक सुरेश बिंदलिस, सचिव युधिष्ठिर सैनी, कोषाध्यक्ष मेहर चंद व अन्य माैजूद रहे।

विज्ञापन

कैथल। चंदाना गेट स्थित श्री ग्यारह रुद्री शिव मंदिर में श्री गणेश ड्रामेटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ कैथल के कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने ज्योति प्रज्वलित कर किया। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।