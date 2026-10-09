Kaithal News: क्योड़क और तितरम के होटल-ढाबों पर पुलिस का सर्च अभियान

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एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नशा और अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना तथा संदिग्ध ठिकानों की जांच करना है। पुलिस ने लोगों से नशे से दूर रहने और तस्करी संबंधी सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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कैथल। नशा मुक्त जिला अभियान के तहत कैथल पुलिस ने शुक्रवार को गांव क्योड़क और तितरम क्षेत्र के होटल व ढाबों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने संदिग्ध स्थानों की जांच कर नशा और अवैध शराब तस्करी में संलिप्त लोगों की तलाश की। थाना सदर प्रभारी एसआई कुलदीप सिंह और क्योड़क चौकी प्रभारी एएसआई बलजीत के नेतृत्व में क्योड़क क्षेत्र में अभियान चलाया गया। वहीं थाना तितरम प्रभारी इंस्पेक्टर वेदपाल की अगुवाई में तितरम क्षेत्र के होटल और ढाबों की जांच की गई।