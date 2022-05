{"_id":"62913417e838303a15289136","slug":"on-suspicion-of-theft-three-watchmen-thrashed-a-74-year-old-man-to-death-kaithal-news-knl1096188176","type":"story","status":"publish","title_hn":"कैथल: चोरी के शक में तीन चौकीदारों 74 वर्षीय बुजुर्ग की पीट-पीटकर कर हत्या, सब्जी बेचने का करते थे काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 28 May 2022 02:37 AM IST