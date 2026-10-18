Kaithal News: अंडर-17 बॉक्सिंग में नॉर्थ जोन का दबदबा, छह खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

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इस तरह नॉर्थ जोन की कुल छह खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचीं। 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्थ जोन-2 की ज्योति और रिधिमा ने जीत दर्ज की। इनके अलावा सेंट्रल जोन की दीया चौधरी और साउथ जोन-2 की रिया एस भी विजेता रहीं। 75 से 80+ किलोग्राम भारवर्ग में नॉर्थ जोन-1 की सेरेना धनखड़ और मेहुल मलिक ने वॉकओवर के आधार पर जीत हासिल की जबकि वेस्ट जोन की वृधिनी चौधरी और तानशी ने भी अपने मुकाबले जीते। 80+ किलोग्राम भारवर्ग में साउथ जोन-1 की हरि प्रिया, साउथ जोन-2 की गौरवी पंकज गरुड़, नॉर्थ जोन-2 की गुरसीरत कौर और नॉर्थ जोन-1 की रिया ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कुछ मुकाबलों में रेफरी की ओर से मुकाबला रोके जाने के आधार पर परिणाम घोषित किए गए।इससे पूर्व प्रतियोगिता के चौथे दिन सिविल सर्जन डॉ. रेणु चावला और शिवचरण राजराणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए चौथे दिन के खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर बॉक्सिंग कोच विक्रम ढुल, गुरमीत सिंह, खेल विभाग के अध्यक्ष पवन शर्मा, डीपीई सुनील पांचाल व अन्य कोच मौजूद रहे।आज होंगे फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलेप्रतियोगिता में सोमवार को अंडर-14 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की खिलाड़ी सेमीफाइनल मुकाबलों में अपनी चुनौती पेश करेंगी।