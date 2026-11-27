Kaithal News: एनआईआईएलएम कैथल की टीम ने डीएन हिसार की टीम को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:18 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:18 PM IST
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करनाल। राजकीय महिला महाविद्यालय के शाका मैदान में शुक्रवार को राज्य स्तरीय अंतर-महाविद्यालय बैडमिंटन एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा की ओर से यह प्रतियोगिता 27 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। इसमें प्रदेश के कुल 18 महाविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं।
प्रतियोगिता के पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले हुए। महिलाओं में एसडी कॉलेज अंबाला की टीम ने पीआईआईटी पानीपत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीआरजीसी सोनीपत की टीम ने राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल को हराया।एनआईआईएलएम कैथल की टीम ने डीएन हिसार की टीम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
यमुनानगर ने डीएन हिसार को हराया
पुरुषों के मुकाबलों में गुरुनानक खालसा कॉलेज यमुनानगर की टीम ने डीएन हिसार की टीम को हराया। एनआईआईएलएम कैथल की टीम ने दयाल सिंह कॉलेज करनाल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
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मार्च पास्ट निकाला, शपथ दिलाई
इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेनू बाला गुप्ता ने किया। मार्च पास्ट किया गया। सभी खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य विवेक रंगा ने अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में नव चेतना मंच महिला सहकारी समिति, करनाल ने स्टार्टअप केंद्र के माध्यम से जलपान स्टॉल लगाए।
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प्रतियोगिता के पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले हुए। महिलाओं में एसडी कॉलेज अंबाला की टीम ने पीआईआईटी पानीपत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीआरजीसी सोनीपत की टीम ने राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल को हराया।एनआईआईएलएम कैथल की टीम ने डीएन हिसार की टीम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
विज्ञापन
यमुनानगर ने डीएन हिसार को हराया
पुरुषों के मुकाबलों में गुरुनानक खालसा कॉलेज यमुनानगर की टीम ने डीएन हिसार की टीम को हराया। एनआईआईएलएम कैथल की टीम ने दयाल सिंह कॉलेज करनाल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
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मार्च पास्ट निकाला, शपथ दिलाई
इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेनू बाला गुप्ता ने किया। मार्च पास्ट किया गया। सभी खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य विवेक रंगा ने अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में नव चेतना मंच महिला सहकारी समिति, करनाल ने स्टार्टअप केंद्र के माध्यम से जलपान स्टॉल लगाए।