Kaithal News: मैरिश बनीं मिस और अंकुश मिस्टर फ्रेशर

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कैथल। जाट बीएड कॉलेज कैथल में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बीएड द्वितीय के छात्रों ने फ्रेशर पार्टी समारोह का आयोजन किया। छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियों से समारोह को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रस्तुति व सहभागिता के आधार पर अंकुश को मिस्टर फ्रेशर व मैरिश को मिस फ्रेशर का खिताब दिया गया।समारोह में मुख्य अतिथि जाट हाई स्कूल सोसाइटी के प्रधान राजकुमार बैनिवाल ने शिरकत की। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राजकुमार बैनिवाल ने कहा कि महाविद्यालय में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण दो वर्ष बिताने हैं और वह समझते हैं कि इस दौरान यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।वह अपेक्षा करते हैं कि यहां से शिक्षा ग्रहण कर आप सभी एक अच्छा शिक्षक बने और अच्छा शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण व एक सभ्य समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें। इस अवसर पर जाट हाई स्कूल सोसाईटी के उप प्रधान बलजिंदर सिंह बनवाला, महासचिव एडवोकेट रश्मि ढुल, कोषाध्यक्ष बलकार नैन व कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सत्यवान माजरा आदि मौजूद रहे।प्राचार्य डॉ. दिनेश ढिल्लों ने भी बी.एड प्रथम वर्ष के छात्रों -छात्राओं का स्वागत किया व उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि- बी.एड का विद्यार्थी होना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है।देश, समाज व परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को समझते हुए अब आपको आगे बढ़ना होगा, इसके लिए जीवन में धैर्य व अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा आप सभी बी.एड के छात्र भावी शिक्षक हैं और एक शिक्षक के लिए धैर्य और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है।