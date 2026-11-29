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हवन यज्ञ से होगी कार्यक्रम की शुरुआतपदाधिकारियों ने बताया कि 20 दिसंबर रविवार को सुबह महाराजा शूरसैनी महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर हवन यज्ञ होगा। इसमें महाराजा शूरसैनी को नमन किया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से विशाल जनसभा शुरू होगी। इसमें समाज के लोग उनके जीवन और योगदान को याद करेंगे।समारोह में जिले के सैनी समाज के 17 गांवों से लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा शहर के अमरगढ़ गामड़ी, चंदाना गेट, बिशनगढ़ गामड़ी, ऋषि नगर और रामनगर से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आयोजन में करीब 10 से 12 हजार लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था रहेगी। इसमें सभी 36 बिरादरी के लोगों का स्वागत किया जाएगा।सुरभि गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगीसमारोह में नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग मुख्य अतिथि होंगी। विशिष्ट अतिथियों में पिहोवा के समाजसेवी एवं उद्योगपति प्रदीप सैनी, नगरपालिका सीवन की चेयरपर्सन हेमलता सैनी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन गुरनाम सिंह सैनी और चेयरमैन रवि सैनी शामिल होंगे।इसके अलावा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, सैनी समाज के पूर्व प्रधान बहादुर सैनी और प्रधान पिरथी सैनी सहित समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे।धर्मशाला निर्माण कार्य ने फिर पकड़ी रफ्तारबैठक में सैनी धर्मशाला के निर्माण कार्य पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने बताया कि धर्मशाला का निर्माण पूरे समाज के सामूहिक सहयोग से शुरू किया गया था। बीच में कुछ समय के लिए काम रुक गया था लेकिन अब निर्माण कार्य दोबारा तेजी से चल रहा है। प्रधान पिरथी सैनी, लीलू सैनी, राज सैनी ने बताया कि उनकी टीम के प्रयासों से निर्माण कार्य में तेजी आई है। पदाधिकारियों ने कहा कि धर्मशाला किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की धरोहर होगी। इसे पूरा करवाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है।