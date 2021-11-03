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अदालत ने कहा कि बिजली चोरी से जुड़े मामलों में सिविल कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मामले के अनुसार बिजली निगम की टीम ने 10 जुलाई 2018 को सुबह 8:25 बजे जांच के दौरान 100 केवी ट्रांसफार्मर से केबल जोड़कर बिजली चोरी पकड़ी थी। मौके पर 9.32 किलोवाट लोड मिला था। निगम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर हरेंद्र पर 3,19,277 रुपये की राशि निर्धारित की थी।हरेंद्र ने अदालत में दावा किया था कि उसका संबंधित तालाब और बिजली कनेक्शन से कोई संबंध नहीं है। वह न तो उस कनेक्शन का उपभोक्ता है और न ही बिजली का इस्तेमाल कर रहा था। उसने निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए जुर्माने की वसूली रोकने और एफआईआर दर्ज नहीं करवाने की मांग की थी।वहीं निगम ने कार्रवाई को नियमानुसार बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अदालत ने बिजली अधिनियम की धारा 145 के तहत सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं माना। इसी आधार पर 25 नवंबर 2026 को मुकदमा खारिज कर दिया।