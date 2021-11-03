Kaithal News: मंडी में दुकान की छत से गिरकर मजदूर की मौत

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वे धान के सीजन में मजदूरी करने के लिए कैथल आए थे और रात को दुकान की छत पर सो रहे थे। इस दौरान वे अचानक नीचे गिर गए।

सिर के बल पक्के फर्श पर गिरने से गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सुबह वहां से गुजर रहे लोगों ने मजदूर का शव देखा तो अनाज मंडी चौकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल कैथल भिजवाया। पुलिस ने मामले में इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की है। मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

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कैथल। जाखौली अड्डा स्थित नई अनाज मंडी में दुकान की छत से गिरने के कारण बिहार निवासी एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक पूर्वी चंपारण जिले के ढाका भंडारण निवासी 30 वर्षीय कमलेश थे।