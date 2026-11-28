राजौंद। गांव नीमवाला स्थित ऊषा के आंगनबाड़ी केंद्र में सामुदायिक आधारित गतिविधि (सीबीई) के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म करवाई गई और उपस्थित महिलाओं व ग्रामीणों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शपथ दिलाई गई। इसके बाद कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश देते हुए गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में सुपरवाइजर नीलम, आंगनबाड़ी वर्कर उषा रानी, बबली देवी, रेखा रानी, आंगनबाड़ी सहायिका सोनिया, आशा वर्कर प्रेमो देवी तथा मदर ग्रुप की कमला देवी सहित आसपास की महिलाओं ने भाग लिया।

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