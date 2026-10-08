फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Issues related to the 'Parivar Pehchan Patra' were highlighted; the ADC issued instructions for their resolution.

Kaithal News: परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्याएं बताईं, एडीसी ने समाधान के दिए निर्देश

Thu, 08 Oct 2026 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Issues related to the 'Parivar Pehchan Patra' were highlighted; the ADC issued instructions for their resolution.
कैथल। एडीसी डॉ. सुशील कुमार ने वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार और निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में दयोरा निवासी सतीश कुमार ने बिजली बिल में सुधार करवाने की समस्या रखी।
विज्ञापन

वहीं सारण निवासी मामू राम और वार्ड नंबर चार निवासी महेश कुमार ने परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्याएं बताईं। इसके अलावा नागरिकों ने सड़क, पेयजल, सफाई समेत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें भी एडीसी के समक्ष रखीं। एडीसी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरल और सुगम मंच उपलब्ध करवाना है। अधिकारियों को चाहिए कि शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करें और किसी भी मामले के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करने और उनके समाधान की प्रगति पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर सीटीएम कैप्टन प्रमेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed