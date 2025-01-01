Kaithal News: रसोई पर महंगाई की मार, 10 दिन में चीनी 51 से 70 रुपये किलो

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कैथल। महंगाई की मार अब लोगों की रसोई तक पहुंच गई है। सब्जियों और फलों के ऊंचे दाम पहले ही घरेलू बजट बिगाड़ रहे थे, अब चीनी, दालों और मसालों की बढ़ती कीमतों ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालात यह हैं कि करीब 10 दिन पहले 51 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब 70 रुपये किलो बिक रही है।वहीं, हरी मिर्च 120 रुपये, मटर 160 रुपये और लहसुन 300 रुपये किलो तक पहुंच गया है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए घर का खर्च चलाना चुनौती बन गया है। लोग खरीदारी में कटौती करने को मजबूर हैं जबकि दुकानदार भी अचानक बढ़े दामों को लेकर हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले एक दो रुपये भाव बढ़ते थे, लेकिन सीधा 10-20 रुपये प्रति किलो चीनी जीवन में पहली बार बढ़ते हुए देख रहे हैं। यही हाल रसोई में इस्तेमाल होने वाली दालों व अन्य वस्तुओं का है।रसोई में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के दामवस्तु मूल्यचीनी 70काला चना 110सफेद चना 120चना दाल 110मूंग दाल 100मसरी दाल 100हल्दी 250 से 300लाल मिर्च 350बादाम 1200 से 1300काजू 1200 से 1600पिस्ता 2000नोट: ये रेट रिटेल वाले दुकानदारों से लिए गए हैं।सब्जियों और फलों के दामफल व सब्जी मूल्यटमाटर 60प्याज 60हरी मिर्च 120मटर 160गोभी 60शिमला 120आलू 30 से 60गाजर 120मूली 80भींडी 80टींडा 120तोरी 100घीया 80लहसुन 300अदरक 120अनार 300पपीता 70संतरा 120नींबू 250अमरूद 120सेब 100 से 300कुछ दिन पहले ही चीनी 51 रुपये बेच रहे थे, लेकिन अब 70 रुपये बेच रहे हैं। यही हाल दाल व अन्य वस्तुओं का है। पहले वस्तुओं के दाम एक दो रुपया बढ़ता था, लेकिन अब सीधा 15 से 20 रुपये बढ़ रहे हैं। कुछ वस्तुओं के दाम तो सीधा 200 से 500 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। बढ़ती कीमतों से ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हो रही है।- ओमप्रकाश वधवा, करियाणा दुकानदार।ग्राहक वस्तुओं का दाम पूछते हैं और जो वस्तु एक किलो या दो किलो लेनी होती है, वो अब मुश्किल से आधा किलो या 250 ग्राम ही ले रहे हैं। ग्राहक दो चार आइटम लेता है, तो सब्जी और फलों का बिल 500 रुपये से ऊपर चला जाता है।- शगुन, फल व सब्जी विक्रेता।सब्जियों और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। यही हालात रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी, दालों व मसालों का हैं। जब भी दुकान पर दोबारा सामान लेने जाते हैं तो वस्तुओं के दाम बढ़े हुए मिलते हैं।- एकता, गृहिणी, निवासी, सीवन।किसानों व पैदा करने वालों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और महंगाई बेकाबू है। वर्तमान हालात देखकर तो हर आदमी डरा हुआ है कि भविष्य में उनका घर कैसे चलेगा, क्योंकि महंगाई सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं में नहीं हर क्षेत्र में यही हाल है।- सुशीला शर्मा, पार्षद वार्ड-11, कैथल।