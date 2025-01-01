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एक नवंबर से एचएसआरपी अनिवार्य : एसपी

Sun, 18 Oct 2026 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:09 AM IST
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HSRP mandatory from November 1: SP
लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस अ​धिकारी। प्रवक्ता
कैथल। कैथल जिले में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है। एक नवंबर से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के चालान होंगे। जिला यातायात पुलिस अक्तूबर माह में विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन के निर्देश पर डीएसपी रमेश चंद्र और इंस्पेक्टर रमेश कुमार टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। यह नियम बाइक, कार सहित सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि एचएसआरपी वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित और आसान बनाती है। यह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी में और वाहन चोरी होने पर तलाश में सहायक है। संवाद
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