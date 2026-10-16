Kaithal News: तबादलों के विरोध में एचएसईबी कर्मचारियों का धरना 29वें दिन भी जारी

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पूंडरी। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन हेड ऑफिस भिवानी की रजिस्ट्रेशन नंबर-292 से संबंधित सभी सब यूनिटों का धरना-प्रदर्शन शुक्रवार को पूंडरी डिविजन परिसर में 29वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी जेई सुनील और जेई नरेश के तबादलों के विरोध में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कार्य निलंबित कर धरने पर बैठे। यूनिट पूंडरी के सचिव राममेहर जेई ने आरोप लगाया कि विधायक की ओर से विभागीय नियमों के विपरीत कार्य कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक और निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली से कर्मचारियों में रोष है। केंद्रीय परिषद के राज्य प्रधान इकबाल चंदाना और कैथल सर्कल सचिव दिलबाग सिंह ने धरनास्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 19 अक्तूबर से कैथल यूनिट और गुहला यूनिट भी पूंडरी यूनिट के समर्थन में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक कार्य निलंबित कर धरना देंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन के दौरान औद्योगिक शांति भंग होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन और विधायक पूंडरी की होगी। धरने में केंद्रीय परिषद के पदाधिकारियों के अलावा कैथल, पूंडरी, गुहला, ढांड, राजौंद सहित विभिन्न यूनिटों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।