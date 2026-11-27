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कैथल। जिले के होमगार्ड जवानों ने गुरुग्राम में ड्यूटी लगाने के विरोध में शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पूर्व सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड जवानों ने जवाहर पार्क में एकत्र होकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कैथल होमगार्ड वेलफेयर सोसायटी के प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि उनके 100 होमगार्ड जवानों की गुरुग्राम में ड्यूटी लगा दी गई। वहां पर न तो खाने की सुविधा है और न ही रहने की सुविधा है। वहां पर एक जवान को 788 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। इसके अलावा कोई किराया नहीं मिलता है। ऐसे में उनके परिवारों का गुजारा कैसे होगा। उनकी ड्यूटी गुरुग्राम के बजाय कैथल लगाई जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे कोई बड़ा निर्णय लेंगे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में कैथल के होमगार्ड जवान परेशान हैं। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों को भी कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्हें डराया जाता है कि अगर ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे।