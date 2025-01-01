राजौंद। गांव बीरबांगड़ा की ब्राह्मण चौपाल में निजी अस्पताल की ओर से नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें गांव और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे 175 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों को बीमारियों से बचाव और नियमित जांच के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु बंसल और सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ. पायल गुप्ता ने मरीजों की जांच की। हड्डियों, जोड़ों के दर्द और शरीर में दर्द से परेशान लोगों ने विशेषज्ञों से परामर्श लिया। चिकित्सकों ने बीमारी के अनुसार मरीजों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी। चिकित्सकों ने कहा कि बदलती जीवनशैली और खानपान के कारण कम उम्र में भी कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। इसलिए बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीने के साथ नशे से दूर रहना जरूरी है। समय पर जांच और उपचार से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

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