सीवन। हरियाणा जनचेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच सरदार गज्जन सिंह गोबिंदपुरा ने बताया कि करनाल के सौदापुर स्थित बाबा मस्तगिरी मंदिर में गुरु महिमा सत्संग आयोजित हुआ। इस दौरान उन्होंने बाबा ब्रह्मदास महाराज को शहीद उधम सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक सुनाम से लंदन का सफर : संकल्प, प्रतिशोध और शहादत की अमर गौरव गाथा भेंट की। बाबा ब्रह्मदास महाराज ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के संघर्ष की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाना सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर तरसेम सिंह, निर्भय सिंह, हरजिंदर सिंह, वेद प्रकाश और ओमप्रकाश भी मौजूद रहे। संवाद

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