समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार : कृष्ण बेदी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:36 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:36 PM IST
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कैथल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, सम्मान, सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। बेदी शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र कैथल में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पर सफाई कर्मचारियों एवं वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में पहुंचने पर समाज के प्रतिनिधियों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों के हितों और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 18 में से 17 मांगें और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की सभी 14 मांगें सरकार की ओर से स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं और सकारात्मक प्रयासों पर विश्वास रखें। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे हर समय कर्मचारियों और समाज के लोगों के साथ खड़े हैं।
उन्होंने भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस को सामाजिक समरसता, समानता और जनकल्याण के संकल्प को मजबूत करने का अवसर बताया। साथ ही उन्होंने आगामी 26 अक्तूबर को सुबह 10 बजे कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी, सुरेंद्र पहलवान, आशा कुमारी, जोगिंद्र सिंह, सुरेश नौच, सीमा वाल्मीकि, ऋषिपाल बेदी और नरेश सजूमा उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम में पहुंचने पर समाज के प्रतिनिधियों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों के हितों और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 18 में से 17 मांगें और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की सभी 14 मांगें सरकार की ओर से स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं और सकारात्मक प्रयासों पर विश्वास रखें। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे हर समय कर्मचारियों और समाज के लोगों के साथ खड़े हैं।
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उन्होंने भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस को सामाजिक समरसता, समानता और जनकल्याण के संकल्प को मजबूत करने का अवसर बताया। साथ ही उन्होंने आगामी 26 अक्तूबर को सुबह 10 बजे कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी, सुरेंद्र पहलवान, आशा कुमारी, जोगिंद्र सिंह, सुरेश नौच, सीमा वाल्मीकि, ऋषिपाल बेदी और नरेश सजूमा उपस्थित रहे।
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