समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार : कृष्ण बेदी

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कार्यक्रम में पहुंचने पर समाज के प्रतिनिधियों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों के हितों और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 18 में से 17 मांगें और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की सभी 14 मांगें सरकार की ओर से स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं और सकारात्मक प्रयासों पर विश्वास रखें। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे हर समय कर्मचारियों और समाज के लोगों के साथ खड़े हैं।उन्होंने भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस को सामाजिक समरसता, समानता और जनकल्याण के संकल्प को मजबूत करने का अवसर बताया। साथ ही उन्होंने आगामी 26 अक्तूबर को सुबह 10 बजे कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी, सुरेंद्र पहलवान, आशा कुमारी, जोगिंद्र सिंह, सुरेश नौच, सीमा वाल्मीकि, ऋषिपाल बेदी और नरेश सजूमा उपस्थित रहे।