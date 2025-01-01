Kaithal News: सेवा कार्यक्रम में गर्भवती की कराई गोद भराई

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रादौर। सेवा संकल्प अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एसडीएम कार्यालय में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीपीओ तरविंद्र कौर ने की। कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा और अभियान संयोजक मनीषा अग्रवाल की देखरेख में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान एसडीएम रोहित कुमार ने गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म निभाई। एसडीएम रोहित कुमार ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को बढ़ावा देना है। सीडीपीओ तरविंद्र कौर ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। इस दौरान सुपरवाइजर मीना कांबोज, बिमलेश, नीता, ललतेश, शिवानी कांबोज सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद