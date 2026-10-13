Kaithal News: कनाडा भेजने के नाम पर 19 लाख रुपये की ठगी

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तीनों ने शिकायतकर्ता को कनाडा भेजने का भरोसा दिलाया और इसके लिए 19 लाख रुपये की मांग की। आरोपियों ने शुरुआत में कहा कि उसके दस्तावेज और वीजा तैयार होने के बाद ही पैसे लिए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट आरोपियों को दे दिया। जनवरी माह में आरोपियों ने उसे बताया कि उसके दस्तावेज तैयार हो गए हैं, वीजा लग चुका है और हवाई टिकट भी बुक करवा दी गई है। इस पर विश्वास करते हुए शिकायतकर्ता ने सतनाम सिंह के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से 16 लाख 50 हजार रुपये जमा करवा दिए। इसके बाद सतनाम सिंह और दलजीत सिंह उसके घर पहुंचे और उसे वीजा, टिकट व अन्य दस्तावेज दिखाकर शेष रकम भी ले ली।आरोपियों ने शिकायतकर्ता को 24 फरवरी की फ्लाइट होने की बात कही। शिकायतकर्ता अपने परिजनों के साथ निर्धारित तारीख को एयरपोर्ट पहुंच गए लेकिन जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और बाद में उनके मोबाइल फोन बंद हो गए। इसके कारण शिकायतकर्ता को बिना विदेश गए लौटना पड़ा। बाद में आरोपियों से पैसे वापस मांगने पर वे बार-बार आश्वासन देते रहे। पंचायत के माध्यम से मामला सुलझाने के प्रयास के दौरान आरोपियों की ओर से शिकायतकर्ता को 19 लाख रुपये के तीन चेक दिए गए लेकिन रकम वापस नहीं की गई।आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे उससे कुल 19 लाख रुपये की ठगी की। बाद में 8 जुलाई 2026 को सतनाम सिंह ने शिकायतकर्ता के खाते में तीन लाख रुपये वापस जमा करवाए लेकिन शेष राशि वापस मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दीं। इस बारे में थाना सीवन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।2026 में ठगी के ये मामले सामने आए7 अक्तूबर सीवन निवासी अश्वनी कुमार से इंस्टाग्राम पर इंग्लैंड भेजने का विज्ञापन देकर 1.01 लाख रुपये ठगे, तीन आरोपी गिरफ्तार।16 सितंबर को कांगथली निवासी गुरमीत सिंह के बेटे शिव कुमार को पुर्तगाल के बजाय केन्या भेजा, 11.50 लाख रुपये ठगे।13 सितंबर गुहणा निवासी हिमांशु को ऑस्ट्रेलिया के बजाय थाईलैंड भेजा, 25.53 लाख में से 4.03 लाख रुपये अब तक नहीं लौटाए।23 मई सेर निवासी गुरुदेव सिंह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 14 लाख रुपये ठगे, लुधियाना निवासी जगजीत सिंह गिरफ्तार।11 मई को डोगरा गेट निवासी शरणदीप सिंह और निर्मल सिंह को लक्जमबर्ग में नौकरी का झांसा देकर करीब छह लाख रुपये लिए, न विदेश भेजा और न रकम लौटाई।26 अप्रैल गढ़ी पाडला निवासी पवन से ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर फर्जी वीजा दिखाकर पांच लाख रुपये ठगे।22 जनवरी 2026: सीवन निवासी गुरशरण कौर और उनके पति से कनाडा भेजने के नाम पर 14.50 लाख रुपये लिए, दिल्ली पहुंचने पर वीजा फर्जी निकला।जनवरी ढांड निवासी सोहन लाल को सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर इंडोनेशिया पहुंचाया, दस दिन बाद भारत वापस भेज दिया।