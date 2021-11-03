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डीएसपी हरदीप ने बताया चीका थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दर्शन निवासी ढकाला, विक्रम निवासी करहाली और मनजीत सिंह निवासी रामगढ़, जिला पटियाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।शिकायत में जगबीर सिंह ने बताया कि जमीन खरीदने के सिलसिले में उसकी मुलाकात दर्शन और विक्रम से हुई थी। दोनों ने उसे गांव अरनौली में जमीन दिखाई। जमीन पसंद आने पर 22 नवंबर 2025 को 68 कनाल एक मरला यानी करीब 8.5 एकड़ का सौदा तय हुआ। जमीन का भाव 48 लाख 81 हजार रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दर्शन और विक्रम ने बताया कि जमीन की देखरेख मनजीत सिंह करता है और जमीन उसके ससुर की है। इसलिए पांच लाख रुपये की साई मनजीत सिंह को देने के लिए कहा गया।उसने दोनों की मौजूदगी में मनजीत सिंह को पांच लाख रुपये दे दिए। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो भी बनवाई थी, जो उसके पास पेन ड्राइव में मौजूद है। जगबीर सिंह ने बताया कि कुछ दिन बाद उसने आरोपियों से साई की रसीद मांगी। इस पर मनजीत सिंह ने अपने नाम से इकरारनामा बनवाकर दिया। संवाद