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कैथल। स्कूल से घर लौट रहे मोहना निवासी 15 वर्षीय आकाशदीप की सड़क हादसे में मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शिकायत में गांव मोहना निवासी कर्मजीत ने बताया कि उनका बेटा आकाशदीप गांव ट्योठा में सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। वह वीरवार को एक बाइक पर बैठकर गांव लौट रहा था। गांव मोहना के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार और उसका बेटा सड़क पर गिरकर घायल हो गए। चोट लगने के कारण आकाशदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाइक चालक को उसके परिवार के सदस्य इलाज के लिए ले गए। पूंडरी थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि आरोपी कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।