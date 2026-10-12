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Kaithal News: ट्रक चालक की माैत मामले में दूसरे चालक पर प्राथमिकी

Mon, 12 Oct 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:40 AM IST
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FIR against second driver in truck driver's death case
कैथल। जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर दो ट्रकों की टक्कर में चालक की मौत के मामले में कलायत थाना पुलिस ने आगे चल रहे ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी मृतक निरंजन पाल के भाई चंद्रसेन ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए जिससे पीछे चल रहा ट्रक उससे टकरा गया। हादसे में निरंजन पाल की मौत हो गई जबकि उनका सहायक राधे पाल सिंह घायल हो गया।
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शिकायतकर्ता चंद्रसेन ने बताया कि उनका भाई 35 वर्षीय निरंजन पाल ट्रक चालक था और काम के कारण ज्यादातर घर से बाहर रहता था। शनिवार को वे दिल्ली से ट्रक में अनाज की बोरियां भरकर पंजाब की ओर जा रहे थे। जब वे कलायत के पास जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे निरंजन का ट्रक आगे वाले ट्रक से टकरा गया।
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