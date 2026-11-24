Kaithal News: 89.13 लाख की ऑनलाइन ट्रेडिंग ठगी में पांचवां आरोपी गिरफ्तार, थार गाड़ी बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:41 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:41 PM IST
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कैथल। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 89 लाख 13 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इकोनॉमिक्स सेल की टीम ने यमुनानगर जिले के तिलक नगर छछरौली रोड निवासी अजय शर्मा को काबू किया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त थार गाड़ी भी बरामद की गई है। अदालत से आरोपी का दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इस मामले में चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि मॉडल टाउन कैथल निवासी सुधीर शर्मा की अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है। दिसंबर 2024 में उसकी मुलाकात अजय शर्मा से हुई थी। अजय ने उसे बीएफएक्स ट्रेडिंग स्कीम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। खुद को कंपनी का टीम लीडर बताते हुए छह से 10 प्रतिशत मासिक मुनाफे का भरोसा दिया। जरूरत पड़ने पर मूल राशि लौटाने का भी आश्वासन दिया।
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सेमिनार में ले जाकर दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए किया प्रेरित
आरोपियों ने कंपनी की प्रेजेंटेशन, मोबाइल एप और सेमिनार के जरिये उसका विश्वास जीता। इसके बाद उसे और उसके परिचितों को कालका, यमुनानगर और पिंजौर में आयोजित सेमिनारों में ले जाया गया। यहां विदेशी टूर, भारी कमीशन और बड़े मुनाफे का लालच देकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में उससे कुल 89 लाख 13 हजार रुपये लिए। इसमें नकद के अलावा विभिन्न बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी रकम ट्रांसफर करवाई गई। शुरुआत में विश्वास बनाए रखने के लिए आरोपियों ने उसे ढाई लाख रुपये नकद मुनाफे के रूप में दिए।
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राशि मांगी तो हर महीने दो प्रतिशत लौटाने की कही बात
शिकायतकर्ता ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे। दिसंबर 2025 में कालका के एक होटल में हुई बैठक में आरोपियों ने कहा कि निवेश की राशि हर महीने दो प्रतिशत की किस्तों में लौटाई जाएगी। विरोध करने पर उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद थाना साइबर क्राइम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आरोपी से रिमांड के दौरान धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि मॉडल टाउन कैथल निवासी सुधीर शर्मा की अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है। दिसंबर 2024 में उसकी मुलाकात अजय शर्मा से हुई थी। अजय ने उसे बीएफएक्स ट्रेडिंग स्कीम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। खुद को कंपनी का टीम लीडर बताते हुए छह से 10 प्रतिशत मासिक मुनाफे का भरोसा दिया। जरूरत पड़ने पर मूल राशि लौटाने का भी आश्वासन दिया।
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सेमिनार में ले जाकर दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए किया प्रेरित
आरोपियों ने कंपनी की प्रेजेंटेशन, मोबाइल एप और सेमिनार के जरिये उसका विश्वास जीता। इसके बाद उसे और उसके परिचितों को कालका, यमुनानगर और पिंजौर में आयोजित सेमिनारों में ले जाया गया। यहां विदेशी टूर, भारी कमीशन और बड़े मुनाफे का लालच देकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में उससे कुल 89 लाख 13 हजार रुपये लिए। इसमें नकद के अलावा विभिन्न बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी रकम ट्रांसफर करवाई गई। शुरुआत में विश्वास बनाए रखने के लिए आरोपियों ने उसे ढाई लाख रुपये नकद मुनाफे के रूप में दिए।
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राशि मांगी तो हर महीने दो प्रतिशत लौटाने की कही बात
शिकायतकर्ता ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे। दिसंबर 2025 में कालका के एक होटल में हुई बैठक में आरोपियों ने कहा कि निवेश की राशि हर महीने दो प्रतिशत की किस्तों में लौटाई जाएगी। विरोध करने पर उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद थाना साइबर क्राइम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आरोपी से रिमांड के दौरान धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की जाएगी।