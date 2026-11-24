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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि मॉडल टाउन कैथल निवासी सुधीर शर्मा की अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है। दिसंबर 2024 में उसकी मुलाकात अजय शर्मा से हुई थी। अजय ने उसे बीएफएक्स ट्रेडिंग स्कीम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। खुद को कंपनी का टीम लीडर बताते हुए छह से 10 प्रतिशत मासिक मुनाफे का भरोसा दिया। जरूरत पड़ने पर मूल राशि लौटाने का भी आश्वासन दिया।सेमिनार में ले जाकर दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए किया प्रेरितआरोपियों ने कंपनी की प्रेजेंटेशन, मोबाइल एप और सेमिनार के जरिये उसका विश्वास जीता। इसके बाद उसे और उसके परिचितों को कालका, यमुनानगर और पिंजौर में आयोजित सेमिनारों में ले जाया गया। यहां विदेशी टूर, भारी कमीशन और बड़े मुनाफे का लालच देकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में उससे कुल 89 लाख 13 हजार रुपये लिए। इसमें नकद के अलावा विभिन्न बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी रकम ट्रांसफर करवाई गई। शुरुआत में विश्वास बनाए रखने के लिए आरोपियों ने उसे ढाई लाख रुपये नकद मुनाफे के रूप में दिए।राशि मांगी तो हर महीने दो प्रतिशत लौटाने की कही बातशिकायतकर्ता ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे। दिसंबर 2025 में कालका के एक होटल में हुई बैठक में आरोपियों ने कहा कि निवेश की राशि हर महीने दो प्रतिशत की किस्तों में लौटाई जाएगी। विरोध करने पर उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद थाना साइबर क्राइम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आरोपी से रिमांड के दौरान धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की जाएगी।