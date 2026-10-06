फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Farmers create an uproar over the failure to procure dry paddy at the Minimum Support Price.

Kaithal News: सूखे धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसानों का हंगामा

Tue, 06 Oct 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Farmers create an uproar over the failure to procure dry paddy at the Minimum Support Price.
06ढांड 01 धरने पर बैठे हुए किसान 02धान की सरकारी खरीद शुरू करवाते हुए एसडीएम संजय।
ढांड। कौल अनाज मंडी में सूखे धान की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने और कम रेट में फसल खरीदने के आरोप पर मंगलवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने मंडी के मुख्य गेट पर करीब दो घंटे तक ताला लगाकर नारेबाजी की। किसानों ने मार्केट कमेटी ढांड के सचिव के खिलाफ भी रोष जताया।
विज्ञापन

मंडी में किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के जिलाध्यक्ष विक्रम कसाना मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी सूखी धान को भी सरकारी निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के बजाय कम रेट में बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि निर्धारित गुणवत्ता वाली फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
विज्ञापन

गेट बंद होने की सूचना पर एसडीएम कैथल संजय और मार्केट कमेटी ढांड के सचिव लव गुप्ता मौके पर पहुंचे। किसानों ने अधिकारियों के सामने खरीद व्यवस्था के लिए अपनी शिकायत रखी। उन्होंने कहा कि यदि धान सरकारी खरीद के निर्धारित मानकों पर खरी उतरती है तो उसकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले को लेकर एसडीएम ने मौके पर ही धान की नमी समेत सरकारी खरीद के निर्धारित मानकों की जांच करवाई। जांच में मानकों के अनुसार पाई गई धान की खरीद शुरू करवाई गई। इसके बाद किसानों का विरोध शांत हुआ और मंडी में स्थिति सामान्य होने लगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed