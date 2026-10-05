Kaithal News: धान की खरीद न होने पर किसानों ने पूंडरी-राजौंद मार्ग पर लगाया जाम

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किसानों ने अधिकारियों को बताया कि उनकी धान की फसल में नमी 17 प्रतिशत से कम है। इसके बावजूद खरीद में देरी की जा रही है। किसानों का कहना था कि सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है लेकिन मंडी में सफाई और सुखाई हुई धान की फसल को भी कम दाम पर खरीदने की बात कही जा रही है। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी फसल नहीं बेचेंगे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी और उन्हें जल्द खरीद करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद एसडीएम मंडी के अंदर किसानों की धान की ढेरियां देखने पहुंचे। इस दौरान मार्केट कमेटी पाई के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा और सचिव जोगेंद्र सिंह पेसिया भी बाहर आए। किसानों ने अधिकारियों के समक्ष मंडी में खरीद प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को रखा।एसडीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को किसानों की फसल की खरीद शुरू करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद मंडी में धान की खरीद शुरू हुई। खरीद शुरू होने पर किसानों ने जाम खोल दिया और आवागमन बहाल हो गया। किसानों ने कहा कि उनकी फसल की खरीद निर्धारित समर्थन मूल्य पर समय पर की जानी चाहिए, ताकि उन्हें मंडी में कई दिनों तक इंतजार न करना पड़े।