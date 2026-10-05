Kaithal News: तबादलों के विरोध में बिजली कर्मचारियों का धरना जारी

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धरने की अध्यक्षता यूनिट प्रधान धर्मपाल जेई ने की जबकि मंच संचालन विनोद जेई ने किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विधायक सतपाल जांबा की ओर से विभागीय नियमों के खिलाफ गलत दबाव बनाकर काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक और निगम प्रशासन की मनमानी से कर्मचारियों में भारी रोष है।धरने में पहुंचे राज्य प्रधान इकबाल चंदाना ने कहा कि दोनों जेई के तबादलों के लिए कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निगम प्रबंधन ने तबादले रद्द नहीं किए तो आंदोलन को पूंडरी से आगे पूरे हरियाणा में व्यापक रूप दिया जाएगा।हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जिला कार्यकारिणी ने भी धरने पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। जिला कार्यकारिणी ने कहा कि यदि तबादले रद्द नहीं किए गए तो महासंघ अन्य विभागों के कर्मचारियों को साथ लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों के समर्थन में संघर्ष करेगा।धरने में यूनिट प्रधान जितेंद्र बाकल, यूनिट सचिव राममेहर, जेई, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला कार्यकारिणी व अंसध डिविजन की कार्यकारिणी सहित अनेक पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।