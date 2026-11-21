विज्ञापन

सीवन। सीवन के श्री सनातन धर्म मंदिर में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार करवाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विवाह की रस्मों में शामिल होकर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।मंदिर के आचार्य महेश शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि तुलसी विवाह से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। इस आयोजन को कन्यादान के समान पुण्यदायी भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी है। प्रत्येक परिवार को घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर वीना तनेजा, नमिता शर्मा, शकुंतला, सोनिका, तजेंद्र मिड्डा, सोनू मुंजाल, धीरज गंभीर और उषा चौधरी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।