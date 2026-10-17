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Kaithal News: 21 घरों में मिला डेंगू का लार्वा, विभाग ने जारी किया नोटिस

Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 PM IST
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Dengue larvae found in 21 homes; department issues notices
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिले में डेंगू के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। शनिवार को डेंगू का कोई नया मामला सामने नहीं आया। विभाग की टीम ने शनिवार को 12 नमूने लिए गए, जिससे इस साल कुल नमूनों की संख्या 1,042 हो गई है।
विभाग की टीमों ने शनिवार को 8,915 घरों और 15,278 कंटेनरों की जांच की। इस दौरान 21 घरों में मच्छरों का लार्वा पाया गया। डाॅ. नीरज मंगला ने बताया कि इन सभी घरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस साल अब तक डेंगू के कुल सात मरीज मिले हैं। इनमें तीन पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी डेंगू मरीज का सरकारी या निजी अस्पताल में उपचार नहीं चल रहा है। विभाग लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक भी कर रहा है।
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लार्वा मिलने पर कार्रवाई
जिले में अब तक 14,32,633 घरों और 28,14,671 कंटेनरों की जांच की जा चुकी है। इनमें 3,574 घरों में लार्वा मिला है। शनिवार को लार्वा मिलने पर 21 का चालान और नोटिस जारी हुए। कुल 3,574 चालान और नोटिस जारी किए जा चुके हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए 602 तालाबों में गंबूसिया मछली डाली गई है। इसके अतिरिक्त, जिले में स्वाइन फ्लू के नौ मामले सामने आए हैं, पर शनिवार को कोई नया केस नहीं मिला।
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