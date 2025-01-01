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Kaithal News: नुक्कड़ नाटक से दिया नशामुक्ति का संदेश

Sun, 18 Oct 2026 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:35 AM IST
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Delivered a message against substance abuse through a street play
कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए बच्चे। विज्ञप्ति
कैथल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्योंग ने गांव के शिव मंदिर परिसर में नशे के खिलाफ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। एनसीओआरडी के निर्देशों के तहत विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों को दर्शाया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और ग्रामीणों को इसके सामाजिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसान के प्रति जागरूक करना था। नुक्कड़ नाटक से कलाकारों ने दिखाया कि नशे की लत कैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य को प्रभावित करती है। विद्यालय में एनसीओआरडी के नोडल अधिकारी अनूप धीमान के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हुआ। संवाद
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