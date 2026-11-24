कैथल। जाट शिक्षण संस्थान में दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन चढ़ाए गए। इस अवसर पर हवन-यज्ञ का आयोजन भी किया गया। प्रबंधक समिति और स्टाफ सदस्यों ने हवन-यज्ञ के माध्यम से सर्व मंगल की कामना की। जाट हाई स्कूल सोसाइटी के प्रधान राजकुमार बैनिवाल ने मुख्य यजमान के तौर पर आहुति डाली। बैनिवाल ने कहा कि सर छोटू राम सर्व समाज के लिए हमेशा आदर्श रहे हैं। उन्होंने किसानों को साहूकारों से कर्ज मुक्ति के लिए कानून बनवाए। उन्होंने आम वर्ग में जागृति लाने के लिए शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी योगदान दिया। इस मौके पर बलजिंदर बनवाला, एडवोकेट रश्मि ढुल, बलकार नैन, डॉ. सत्यवान माजरा, दलबीर कैरो, महावीर राविश, महावीर कुंडू और कुलदीप सिंह उपस्थित रहे।

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