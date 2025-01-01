फसल का एक-एक दाना खरीदने का दावा पूरी तरह से फेल : अमनदीप माजरा

कलायत। इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता अमनदीप माजरा ने हरियाणा की मंडियों में धान की धीमी खरीद, उठान में देरी और किसानों को हो रही परेशानी के लिए भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कलायत की अनाज मंडी के सचिव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की फसलों पर एमएसपी देने का दावा करती है लेकिन जमीन पर किसान अपनी धान की फसल बेचने के लिए मंडियों में इंतजार करने को मजबूर हैं। माजरा ने कहा कि बीजेपी सरकार का किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। अब तक हरियाणा के 249 खरीद केंद्रों पर करीब 8.92 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है लेकिन एमएसपी पर खरीदने की चाल बेहद धीमी है। नमी, राइस मिलर्स की कमी और पिछले सीजन के स्टॉक का उठान लंबित होने से किसान परेशान हैं। मंडियों में जगह की कमी, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें और खरीद में देरी का सीधा आर्थिक बोझ किसानों पर पड़ रहा है। डीएपी और यूरिया की उपलब्धता को लेकर भी किसान बेहद परेशान हैं। इस मौके पर उनके साथ प्रदीप गिल, जिला अध्यक्ष अनिल तंवर, किसान सैल जिलाध्यक्ष सलिंदर राणा, ओबीसी जिलाध्यक्ष सोनू वर्मा, राजाराम माजरा मौजूद रहे।

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