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कलायत। गांव बात्ता में आयोजित तीन दिवसीय सांसद खेल महोत्सव 2.0 का शुक्रवार को समापन हुआ। अंतिम दिन जूडो, कुश्ती और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर पदक और पुरस्कार अपने नाम किए। प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।सांसद खेल महोत्सव प्रतियोगिताओं मे जूडो प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में 40 किग्रा भार वर्ग में भीम, 45 किलोग्राम में मोहित, 50 किलोग्राम में आदित्य और 55 किलोग्राम में राहुल ने प्रथम स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में 44 किलोग्राम भार वर्ग में खुशी, 48 किलोग्राम में रेखा और 52 किलोग्राम में शीतल ने बाजी मारी। कुश्ती के पुरुष वर्ग में 61 किलोग्राम भार वर्ग में मोहित, 65 किलोग्राम में विकास, 70 किलोग्राम में रविंद्र और 74 किलोग्राम में अक्षय विजेता रहे। महिला वर्ग में 57 किलोग्राम भार वर्ग में तन्नू, 59 किलोग्राम में खुशी, 62 किलोग्राम में श्वेता और 65 किलोग्राम में तमन्ना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।शाॅटपुट में कुशल और कीर्ति प्रथमएथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शॉटपुट के पुरुष वर्ग में कुशल डांगी और महिला वर्ग में कीर्ति ने प्रथम स्थान हासिल किया। लांग जंप में पुरुष वर्ग के अभिषेक और महिला वर्ग की आंचल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। क्रिकेट प्रतियोगिता में कोलेखां टीम ने हरसोला ए को शिकस्त दी। टग ऑफ वार प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में कुराड़ ए ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में भी कुराड़ ए ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में हरसौला ए ने और महिला वर्ग में सौंगरी गुलियाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में रोहेड़ा स्टेडियम और महिला वर्ग में सौंगरी गुलियाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।सांसद महोत्सव खेल प्रतिभाओं के बढ़ने का मंच : रविंद्रकलायत विधानसभा स्तर के सांसद खेल महोत्सव के समापन पर कैथल कार्यालय प्रभारी रविंद्र धीमान ने बताया कि सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में आयोजित सांसद खेल महोत्सव ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सशक्त मंच बन रहा है। इस अवसर पर राजीव राणा, मंडल अध्यक्ष कलायत, अनीता ढुल बड़सिकरी, राजेश अंबरसर, राममेहर शर्मा कुराड़, बबिता रानी, कमलेश रानी, अजीत चहल, सुमन राणा, विनीता देवी, कुशलपाल राणा, जसवंत उपस्थित रहे।