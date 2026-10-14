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Kaithal News: कमेटी चौक स्थित राजकीय स्कूल में आज होगी एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल

Wed, 14 Oct 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:32 PM IST
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An NDRF mock drill will be held today at the government school located at Committee Chowk.
कैथल। एडीसी सुशील कुमार ने कहा कि वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमेटी चौक कैथल में एनडीआरएफ की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान आपातकाल की स्थिति में विभिन्न विभागों की तैयारियों और आपसी समन्वय का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में सभी संबंधित विभाग अपने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। एडीसी सुशील कुमार बुधवार को मॉक ड्रिल के लिए अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। बैठक में बठिंडा से आई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एनडीआरएफ टीम ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। टीम ने उपस्थित अधिकारियों प्राकृतिक खतरों, उनसे उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों के बारे में भी विस्तार से बताया।
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