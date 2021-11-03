विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में विवाहिता नवजीत ने बताया कि उनकी शादी करीब तीन साल पहले सिरसा जिले के रानियां शहर के नामदरिया मोहल्ला निवासी नरेंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में ससुराल पक्ष का व्यवहार ठीक रहा लेकिन कुछ समय बाद उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। आरोप है कि पति उनसे पांच लाख रुपये नकद और गाड़ी लाने का दबाव बनाने लगा। मांग पूरी नहीं होने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी।कई बार रात को घर से निकालाविवाहिता के अनुसार उन्हें कई बार प्रताड़ित करने के साथ रात के समय घर से बाहर निकाल दिया जाता था। लगातार हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वे परेशान हो गईं। बाद में उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद से वे अपने मायके में रह रही हैं।पंचायत में भी नहीं निकला समाधानपीड़िता ने बताया कि इस मामले के लिए दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत भी हुई लेकिन पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्जडीएसपी रोहताश ने बताया कि विवाहिता की शिकायत पर उसके पति नरेंद्र सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।