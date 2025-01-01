विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कलायत सहित जिला भर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में पेंटिंग के नाम पर खानापूर्ति और घटिया रंगों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं।विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कार्य की गुणवत्ता की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। कला प्रेमियों, शहरवासियों, पार्षदों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि कलायत में कई स्थानों पर पुरानी और खुरदरी दीवारों पर बिना उचित तैयारी के ही पेंटिंग की जा रही है। इस्तेमाल किए जा रहे रंगों की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है।निगरानी पर उठे सवाल : सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जिस एजेंसी को वाल पेंटिंग का काम सौंपा गया है, उसके कार्य की अधिकारियों की ओर से उचित निगरानी नहीं की जा रही। संगठनों ने जिला नगर आयुक्त से मांग की है कि जिला भर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में चल रहे वाल पेंटिंग कार्य की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अब्दुल वाहब खान ने बताया कि वॉल पेंटिंग का काम निर्धारित गुणवत्ता के आधार पर पूरा करना जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए कार्य की समीक्षा की जाएगी। जहां भी खामियां या कमियां मिलेंगी, वहां एजेंसी को दोबारा पेंटिंग का काम करना होगा। संवाद