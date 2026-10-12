Kaithal News: महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल युवा सभा ने किया हवन, 17 को होगा भव्य समारोह

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कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के अनेक लोगों ने भाग लिया और महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। हवन यज्ञ में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश गर्ग नौच और अग्रवाल समाज के दानवीर फकीरचंद विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे, एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।अग्रवाल युवा सभा के नवनियुक्त प्रधान अशोक गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर 17 अक्तूबर को कैथल के भाई उदय सिंह किले पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए अग्रवाल समाज में उत्साह का माहौल है। समारोह में समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अशोक गोयल ने बताया कि समारोह में जाने-माने कवि भी विशेष रूप से पहुंचेंगे और अपनी काव्य प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रोताओं को भाव-विभोर करेंगे। काव्य सम्मेलन कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहेगा।इसके माध्यम से साहित्य, संस्कृति और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों से समारोह में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की, ताकि महाराजा अग्रसेन जयंती को उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जा सके। सुरेश गर्ग नौच ने कहा कि महाराजा अग्रसेन को समाज में समानता, सहयोग, परोपकार और आपसी सद्भाव के आदर्शों के लिए याद किया जाता है। अग्रवाल युवा सभा की ओर से जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हवन यज्ञ का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ समाज को एकजुट करना भी रहा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने और जरूरतमंदों की सहायता करने की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया।इस दौरान सदस्यों ने आगामी समारोह को सफल बनाने के लिए आपसी सहयोग और सामूहिक भागीदारी के महत्व पर भी चर्चा की। चेयरमैन सचिन बंसल एवं महासचिव कपिल गोयल ने कहा कि 17 अक्तूबर को आयोजित होने वाला भव्य समारोह समाज के लोगों के लिए यादगार रहेगा और नई पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन के जीवन, विचारों और सामाजिक योगदान से परिचित कराने में सहायक होगा। कार्यक्रम का समापन धार्मिक वातावरण और सामाजिक एकता के संदेश के साथ हुआ। अग्रवाल युवा सभा ने आगामी 17 अक्तूबर के समारोह को सफल बनाने के लिए समाज के सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की।हवन यज्ञ में सचिन बंसल चेयरमैन, मनोज सिंगला, परविंद्र मित्तल, प्रकाश बंसल, अशोक गोयल एडवोकेट, बीरभान जैन, देवराज खनौरी, कपिल गोयल महासचिव, योगेश मित्तल, प्रवीण मित्तल, विनोद धनौरी, हर्ष गोयल, अशोक मित्तल, संजय बंसल उर्फ राजू, शैलेंद्र बंसल, महिला प्रधान अंजू बंसल, अक्षरा गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।