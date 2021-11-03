विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तलाशी के दौरान उसकी जेब से एक पन्नी में हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना कलायत में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम कैंची चौक कलायत के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक नशीले पदार्थों की बिक्री करता है और बाइक पर हेरोइन लेकर कलायत की तरफ आने वाला है।इसके बाद टीम ने गांव पिंजुपुरा के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद पुलिस ने बाइक सवार युवक काबू कर लिया। सूचना देकर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार कलायत महेश कुमार की मौजूदगी में नियमानुसार तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपी की जेब से पन्नी में 19.10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है।