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पुलिस को दी शिकायत में बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव जगनातपुर निवासी सोनू कुमार ने बताया कि वह पिछले पांच से छह साल से कैथल में रहकर मजदूरी कर रहा है। वह चंदाना रोड स्थित आरएस राइस मिल में हेल्पर के तौर पर काम करता है।सोनू के अनुसार 24 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे वह मॉडल टाउन जींद रोड पर गेट के सामने सड़क पर खड़ा था। इस दौरान जाखौली अड्डा की तरफ से बाइक पर दो युवक आए। उन्होंने उसके पास बाइक रोकी और थप्पड़ मारकर जबरन उसे बीच में बैठा लिया।इसके बाद आरोपी उसे मॉडल टाउन, कुतुबपुर रोड और पाड़ला बाईपास चौक से होते हुए पाड़ला रोड पर ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज की और थप्पड़ मारकर बाइक से नीचे उतार दिया।जेब से सैमसंग मोबाइल फोन गायब मिलाशिकायतकर्ता ने बताया कि बाइक से उतरने के बाद उसने अपनी जेब चेक की तो उसका सैमसंग एफ-06 मोबाइल फोन गायब था। उसमें उसकी सिम भी लगी हुई थी। उसे शक है कि बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उसकी पैंट की जेब से मोबाइल चोरी किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह दोनों आरोपियों को सामने आने पर पहचान सकता है। पुलिस चौकी में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मोबाइल बरामद करने की मांग की।डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा अपहरण कर गुप्त रूप से बंधक बनाना धारा 140(3) और चोरी की धारा 303(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।