Kaithal News: मॉडल टाउन से बाइक पर बैठाकर युवक का किया अपहरण, रास्ते में मोबाइल चोरी कर पाड़ला रोड पर छोड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:57 PM IST
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कैथल। शहर में दो अज्ञात बाइक सवार युवकों ने एक मजदूर को जबरन बाइक पर बैठाकर उसका अपहरण कर लिया। आरोपी उसे अलग-अलग रास्तों से होते हुए पाड़ला रोड पर ले गए। यहां थप्पड़ मारकर और गाली-गलौज करते हुए उसे बाइक से नीचे उतार दिया। बाद में मजदूर ने अपनी जेब चेक की तो उसका मोबाइल फोन गायब मिला।
पुलिस को दी शिकायत में बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव जगनातपुर निवासी सोनू कुमार ने बताया कि वह पिछले पांच से छह साल से कैथल में रहकर मजदूरी कर रहा है। वह चंदाना रोड स्थित आरएस राइस मिल में हेल्पर के तौर पर काम करता है।
सोनू के अनुसार 24 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे वह मॉडल टाउन जींद रोड पर गेट के सामने सड़क पर खड़ा था। इस दौरान जाखौली अड्डा की तरफ से बाइक पर दो युवक आए। उन्होंने उसके पास बाइक रोकी और थप्पड़ मारकर जबरन उसे बीच में बैठा लिया।
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इसके बाद आरोपी उसे मॉडल टाउन, कुतुबपुर रोड और पाड़ला बाईपास चौक से होते हुए पाड़ला रोड पर ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज की और थप्पड़ मारकर बाइक से नीचे उतार दिया।
जेब से सैमसंग मोबाइल फोन गायब मिला
शिकायतकर्ता ने बताया कि बाइक से उतरने के बाद उसने अपनी जेब चेक की तो उसका सैमसंग एफ-06 मोबाइल फोन गायब था। उसमें उसकी सिम भी लगी हुई थी। उसे शक है कि बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उसकी पैंट की जेब से मोबाइल चोरी किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह दोनों आरोपियों को सामने आने पर पहचान सकता है। पुलिस चौकी में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मोबाइल बरामद करने की मांग की।
डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा अपहरण कर गुप्त रूप से बंधक बनाना धारा 140(3) और चोरी की धारा 303(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पुलिस को दी शिकायत में बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव जगनातपुर निवासी सोनू कुमार ने बताया कि वह पिछले पांच से छह साल से कैथल में रहकर मजदूरी कर रहा है। वह चंदाना रोड स्थित आरएस राइस मिल में हेल्पर के तौर पर काम करता है।
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सोनू के अनुसार 24 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे वह मॉडल टाउन जींद रोड पर गेट के सामने सड़क पर खड़ा था। इस दौरान जाखौली अड्डा की तरफ से बाइक पर दो युवक आए। उन्होंने उसके पास बाइक रोकी और थप्पड़ मारकर जबरन उसे बीच में बैठा लिया।
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इसके बाद आरोपी उसे मॉडल टाउन, कुतुबपुर रोड और पाड़ला बाईपास चौक से होते हुए पाड़ला रोड पर ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज की और थप्पड़ मारकर बाइक से नीचे उतार दिया।
जेब से सैमसंग मोबाइल फोन गायब मिला
शिकायतकर्ता ने बताया कि बाइक से उतरने के बाद उसने अपनी जेब चेक की तो उसका सैमसंग एफ-06 मोबाइल फोन गायब था। उसमें उसकी सिम भी लगी हुई थी। उसे शक है कि बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उसकी पैंट की जेब से मोबाइल चोरी किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह दोनों आरोपियों को सामने आने पर पहचान सकता है। पुलिस चौकी में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मोबाइल बरामद करने की मांग की।
डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा अपहरण कर गुप्त रूप से बंधक बनाना धारा 140(3) और चोरी की धारा 303(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।