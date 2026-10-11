Kaithal News: चीका मंडी की दीवार तोड़कर बनाया रास्ता

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गुहला-चीका। नई अनाज मंडी चीका परिसर में जगह की कमी से लग रहे लंबे जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला उपायुक्त के आदेश पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मंडी के साथ लगती नगरपालिका की खाली पड़ी करीब 20 एकड़ भूमि में धान उतारने की व्यवस्था करने के लिए नई अनाज मंडी की पिछली दीवार का करीब 30 फुट हिस्सा जेसीबी मशीन से तोड़ा गया।इस रास्ते के खुलने से अब धान से भरी ट्रॉलियां मंडी के पिछले हिस्से से सीधे खाली भूमि में पहुंच सकेंगी और वहां धान उतारने के बाद ट्रॉलियां वापस निकल सकेंगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से मंडी में जगह की समस्या कम होगी और चीका-कैथल रोड और चीका-पटियाला रोड पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिल सकेगी।किसानों का कहना है कि धान की आवक बढ़ने के साथ ही पिछले एक सप्ताह से चीका शहर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। नई अनाज मंडी में जगह कम पड़ने के कारण किसानों की धान से भरी ट्रॉलियां मुख्य सड़कों पर खड़ी हो रही थीं। देखते ही देखते ट्रॉलियों की कतारें कई किलोमीटर तक पहुंच रही थीं। मंडी के पीछे से रास्ता खोलकर खाली भूमि में धान उतारने की व्यवस्था किए जाने पर किसानों और शहर के दुकानदारों ने राहत जताई है।