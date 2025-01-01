राजौंद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पोलियो रोधक अभियान चलाया गया। इसके तहत पांच वर्ष तक के 10,218 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दौरान अब तक 7,730 बच्चों को दवा पिलाई जा चुकी है। सीएचसी राजौंद के एसएमओ डॉ. संदीप ने बताया कि राजौंद, जाखौली, किठाना, करोड़ा सहित सभी स्वास्थ्य खंडों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने निर्धारित बूथों और गांवों में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि उनका बच्चा अभी तक दवा पीने से रह गया है तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों से संपर्क कर उसे पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं।

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