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योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थियों को 2 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि तीन किस्तों में जारी होगी। पहली किस्त मकान की नींव भरने के बाद दी जाएगी। इसके बाद मकान की छत का कार्य पूरा होने से पहले दूसरी किस्त और मकान पूर्ण होने के बाद तीसरी किस्त लाभार्थी को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 1719 प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का सर्वे कार्य जारी है और पात्रता के आधार पर आगे भी लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। विज्ञापन

योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थियों को 2 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि तीन किस्तों में जारी होगी। पहली किस्त मकान की नींव भरने के बाद दी जाएगी। इसके बाद मकान की छत का कार्य पूरा होने से पहले दूसरी किस्त और मकान पूर्ण होने के बाद तीसरी किस्त लाभार्थी को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 1719 प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का सर्वे कार्य जारी है और पात्रता के आधार पर आगे भी लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

राजौंद। नगर पालिका की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सोमवार को 65 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। ये जानकारी नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर पालिका राजौंद को कुल 1719 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनका नगर पालिका की ओर से सर्वे किया जा रहा है। इनमें से 65 लाभार्थियों की सूची को सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।