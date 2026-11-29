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बरसात में घरों से निकलना हो जाता है मुश्किलस्थानीय निवासियों ने बताया कि गली नंबर 12 की हालत लंबे समय से खराब है। गली कच्ची होने के कारण बारिश होते ही यहां पानी जमा हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक कीचड़ बना रहता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है जबकि बुजुर्गों के लिए फिसलन भरी गली से निकलना जोखिम भरा बना रहता है।पानी और सीवरेज की सुविधा भी नहीं मिल रहीस्थानीय निवासी सूरजमल, संजीव, नवीन, वीरेंद्र, पृथ्वी, नरेश और जयभगवान ने बताया कि कॉलोनी में केवल गलियों की समस्या ही नहीं है, बल्कि पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध नहीं है। लोगों को इन समस्याओं के कारण रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि शहर में रहने के बावजूद उन्हें जरूरी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाईनिवासियों के अनुसार वे गली की स्थिति सुधारने के लिए कई बार नगर परिषद और चेयरपर्सन के समक्ष अपनी मांग रख चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि गली नंबर 12 को जल्द पक्का करवाया जाए। साथ ही पानी और सीवरेज की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि करीब 50 परिवारों को रोजाना की परेशानी से राहत मिल सके।वार्ड नंबर 13 से पार्षद ज्योति जांगड़ा का कहना है कि यह एरिया अनप्रूव्ड होने के कारण यहां पर गली निर्माण का कार्य एमपी कोटा के माध्यम से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया चली हुई है।