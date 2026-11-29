Kaithal News: कच्ची गलियों और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे जनकपुरी कॉलोनी के 50 परिवार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:58 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:58 PM IST
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कैथल। शहर की जनकपुरी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी की गली नंबर 12 में रहने वाले करीब 50 परिवार लंबे समय से कच्ची गलियों, पानी और सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। गलियों में पानी भरने और कीचड़ जमा होने से लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया।
बरसात में घरों से निकलना हो जाता है मुश्किल
स्थानीय निवासियों ने बताया कि गली नंबर 12 की हालत लंबे समय से खराब है। गली कच्ची होने के कारण बारिश होते ही यहां पानी जमा हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक कीचड़ बना रहता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है जबकि बुजुर्गों के लिए फिसलन भरी गली से निकलना जोखिम भरा बना रहता है।
पानी और सीवरेज की सुविधा भी नहीं मिल रही
स्थानीय निवासी सूरजमल, संजीव, नवीन, वीरेंद्र, पृथ्वी, नरेश और जयभगवान ने बताया कि कॉलोनी में केवल गलियों की समस्या ही नहीं है, बल्कि पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध नहीं है। लोगों को इन समस्याओं के कारण रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि शहर में रहने के बावजूद उन्हें जरूरी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
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कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
निवासियों के अनुसार वे गली की स्थिति सुधारने के लिए कई बार नगर परिषद और चेयरपर्सन के समक्ष अपनी मांग रख चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि गली नंबर 12 को जल्द पक्का करवाया जाए। साथ ही पानी और सीवरेज की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि करीब 50 परिवारों को रोजाना की परेशानी से राहत मिल सके।
वार्ड नंबर 13 से पार्षद ज्योति जांगड़ा का कहना है कि यह एरिया अनप्रूव्ड होने के कारण यहां पर गली निर्माण का कार्य एमपी कोटा के माध्यम से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया चली हुई है।
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बरसात में घरों से निकलना हो जाता है मुश्किल
स्थानीय निवासियों ने बताया कि गली नंबर 12 की हालत लंबे समय से खराब है। गली कच्ची होने के कारण बारिश होते ही यहां पानी जमा हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक कीचड़ बना रहता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है जबकि बुजुर्गों के लिए फिसलन भरी गली से निकलना जोखिम भरा बना रहता है।
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पानी और सीवरेज की सुविधा भी नहीं मिल रही
स्थानीय निवासी सूरजमल, संजीव, नवीन, वीरेंद्र, पृथ्वी, नरेश और जयभगवान ने बताया कि कॉलोनी में केवल गलियों की समस्या ही नहीं है, बल्कि पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध नहीं है। लोगों को इन समस्याओं के कारण रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि शहर में रहने के बावजूद उन्हें जरूरी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
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कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
निवासियों के अनुसार वे गली की स्थिति सुधारने के लिए कई बार नगर परिषद और चेयरपर्सन के समक्ष अपनी मांग रख चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि गली नंबर 12 को जल्द पक्का करवाया जाए। साथ ही पानी और सीवरेज की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि करीब 50 परिवारों को रोजाना की परेशानी से राहत मिल सके।
वार्ड नंबर 13 से पार्षद ज्योति जांगड़ा का कहना है कि यह एरिया अनप्रूव्ड होने के कारण यहां पर गली निर्माण का कार्य एमपी कोटा के माध्यम से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया चली हुई है।