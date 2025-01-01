Kaithal News: कुरुक्षेत्र लोकसभा स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भिड़ेंगे 360 खिलाड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:13 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:13 AM IST
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कैथल। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के तहत अब लोकसभा स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 360 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इसके लिए लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा क्षेत्रों से 20 लड़के और 20 लड़कियों का चयन किया गया है। इस तरह प्रत्येक विधानसभा से 40 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कैथल जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों से 80 लड़के और 80 लड़कियों सहित कुल 160 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
प्रतियोगिता में 10 भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा से हर भार वर्ग में एक लड़के और एक लड़की का चयन किया गया है। कैथल जिले में विधानसभा स्तर पर आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें विजेता खिलाड़ियों को प्रथम स्थान पर 3100 और द्वितीय स्थान पर 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था। प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले बॉक्सरों को लोकसभा स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है।
लोकसभा स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 7 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। हालांकि बॉक्सिंग प्रतियोगिता की तारीख और स्थान अभी निर्धारित नहीं हुआ है। इसको लेकर जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रतियोगिता स्थल और कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। सांसद नवीन जिंदल कार्यालय कैथल के प्रभारी रविंद्र धीमान ने बताया कि बैठक के बाद लोकसभा स्तरीय खेल किस स्थान पर होंगे इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
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10 हजार तक का नकद पुरस्कार
लोकसभा स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 10 हजार, द्वितीय पर रहने वाले को 5 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये दिए जाएंगे। बॉक्सिंग कोच राजेंद्र सिंह, विक्रम ढुल व गुरमीत सिंह व विभिन्न खेल नर्सरियों के कोचों के मार्गदर्शन में कैथल जिले के खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वर्ष आयोजित प्रतियोगिता में भी कैथल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा था। उस दौरान 160 खिलाड़ियों में से कैथल के 155 खिलाड़ी नकद पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे थे।
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प्रतियोगिता में 10 भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा से हर भार वर्ग में एक लड़के और एक लड़की का चयन किया गया है। कैथल जिले में विधानसभा स्तर पर आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें विजेता खिलाड़ियों को प्रथम स्थान पर 3100 और द्वितीय स्थान पर 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था। प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले बॉक्सरों को लोकसभा स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है।
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लोकसभा स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 7 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। हालांकि बॉक्सिंग प्रतियोगिता की तारीख और स्थान अभी निर्धारित नहीं हुआ है। इसको लेकर जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रतियोगिता स्थल और कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। सांसद नवीन जिंदल कार्यालय कैथल के प्रभारी रविंद्र धीमान ने बताया कि बैठक के बाद लोकसभा स्तरीय खेल किस स्थान पर होंगे इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
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10 हजार तक का नकद पुरस्कार
लोकसभा स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 10 हजार, द्वितीय पर रहने वाले को 5 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये दिए जाएंगे। बॉक्सिंग कोच राजेंद्र सिंह, विक्रम ढुल व गुरमीत सिंह व विभिन्न खेल नर्सरियों के कोचों के मार्गदर्शन में कैथल जिले के खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वर्ष आयोजित प्रतियोगिता में भी कैथल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा था। उस दौरान 160 खिलाड़ियों में से कैथल के 155 खिलाड़ी नकद पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे थे।