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प्रतियोगिता में 10 भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा से हर भार वर्ग में एक लड़के और एक लड़की का चयन किया गया है। कैथल जिले में विधानसभा स्तर पर आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें विजेता खिलाड़ियों को प्रथम स्थान पर 3100 और द्वितीय स्थान पर 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था। प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले बॉक्सरों को लोकसभा स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है।लोकसभा स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 7 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। हालांकि बॉक्सिंग प्रतियोगिता की तारीख और स्थान अभी निर्धारित नहीं हुआ है। इसको लेकर जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रतियोगिता स्थल और कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। सांसद नवीन जिंदल कार्यालय कैथल के प्रभारी रविंद्र धीमान ने बताया कि बैठक के बाद लोकसभा स्तरीय खेल किस स्थान पर होंगे इसकी घोषणा कर दी जाएगी।10 हजार तक का नकद पुरस्कारलोकसभा स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 10 हजार, द्वितीय पर रहने वाले को 5 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये दिए जाएंगे। बॉक्सिंग कोच राजेंद्र सिंह, विक्रम ढुल व गुरमीत सिंह व विभिन्न खेल नर्सरियों के कोचों के मार्गदर्शन में कैथल जिले के खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वर्ष आयोजित प्रतियोगिता में भी कैथल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा था। उस दौरान 160 खिलाड़ियों में से कैथल के 155 खिलाड़ी नकद पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे थे।