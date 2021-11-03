Kaithal News: मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर 1.11 लाख की ठगी, फाइल डाउनलोड करते ही कटने लगे पैसे

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शिकायत में गांव फतेहपुर निवासी सारिका रानी ने बताया कि वे गृहिणी हैं और उनके खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर उनके पति मनोज कुमार के पास रहता है। उनके खाते पर कोई यूपीआई सक्रिय नहीं था। 24 सितंबर को मनोज कुमार के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक फाइल आई थी। यह फाइल आधार कार्ड अपडेट से संबंधित बताई गई थी। मनोज कुमार ने उस फाइल को डाउनलोड कर लिया था। इसके बाद 26 सितंबर को उनके खाते से कई बार में पैसे कटे। पहले 99,999 रुपये, फिर 1 रुपये, 100 रुपये, 4,004 रुपये और दो बार 3,604 रुपये निकाले गए। कुल 1,11,312 रुपये की राशि यूपीआई के जरिये कट गई। सारिका रानी को बैंक की ओर से इन लेनदेन के कोई संदेश प्राप्त नहीं हुए।4 अक्तूबर को सारिका रानी को इस धोखाधड़ी का पता चला। वह अपने पति के साथ पूंडरी स्थित बैंक शाखा गईं। वहां बैंक कर्मचारी ने उनके खाते की यूपीआई और नेट बैंकिंग अवरुद्ध कर दी। कर्मचारी ने मनोज कुमार का फोन भी रीसेट कर दिया। इसके बाद एनसीआरपी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई।किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर आधार कार्ड अपडेट की एपीके फाइल भेजी थी। इस फाइल के जरिये खाते में अवैध पहुंच बनाई गई। डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि अज्ञात ठग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।