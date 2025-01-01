कैथल। पंजाबी वेलफेयर सभा (रजि.) की ओर से अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक सभा कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। एचडीएफसी बैंक ने इसमें सहयोग किया। मुख्य अतिथि व प्रमुख समाजसेवी सुरेंद्र कत्याल ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। डीएसपी सुशील प्रकाश ने कहा कि रक्तदान समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। लोगों को रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। सभा के महासचिव संजय सेतिया, प्रमुख समाजसेवी सुधीर मेहता, पूर्व प्रधान इंद्रजीत सरदाना, सुधीर मेहता, निधि मोहन, शिव शंकर पाहवा, नरेश बत्रा, राजकुमार मुखीजा, नरेंद्र निझावान आदि मौजूद रहे। संवाद

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